كتائب الأقصى لواء العامودي تخرج دورة الشهيد اللواء أحمد مفرج "أبو حميد"

خرجت كتائب شهداء الأقصى – فلسطين ، لواء الشهيد القائد " نضال العامودي"،عشرات من المقاتلين مساء الأربعاء ، في قاعدة الشهيد القائد ياسر عرفات.

حيث تخلل الحفل تخريج عشرات المقاتلين بحضور قيادة كتائب شهداء الأقصى فلسطين ، لواء الشهيد القائد نضال العامودي.

واستعرض المقاتلون بعض الفنون القتالية التي تلقوها خلال مدة التدريب في اكاديمية النضال العسكرية .

وقد أدى المتدربون في ختام الحفل القسم الفتحاوى على مواصلة طريق الكفاح المسلح.

وتعمل كتائب شهداء الأقصى – فلسطين لواء الشهيد القائد " نضال العامودي"،على الإعداد والتجهيز للمعركة المقبلة مع العدو من خلال الدورات العسكرية المختلفة للمقاتلين، بإشراف مدربين أكفاء من أكاديمية النضال العسكرية.