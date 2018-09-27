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في ذكرى انتفاضة الاقصى

كتائب الأقصى لواء العامودي تخرج دورة الشهيد اللواء أحمد مفرج "أبو حميد"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:37 - 27 سبتمبر 2018
تخريج دورة نضال العامودي تخريج دورة نضال العامودي
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خرجت كتائب شهداء الأقصى – فلسطين ، لواء الشهيد القائد " نضال العامودي"،عشرات من المقاتلين مساء الأربعاء ، في قاعدة الشهيد القائد ياسر عرفات.

حيث تخلل الحفل تخريج عشرات المقاتلين بحضور قيادة كتائب شهداء الأقصى فلسطين ، لواء الشهيد القائد نضال العامودي.

واستعرض المقاتلون بعض الفنون القتالية التي تلقوها خلال مدة التدريب في اكاديمية النضال العسكرية .

وقد أدى المتدربون في ختام الحفل القسم الفتحاوى على مواصلة طريق الكفاح المسلح.

وتعمل كتائب شهداء الأقصى – فلسطين لواء الشهيد القائد " نضال العامودي"،على الإعداد والتجهيز للمعركة المقبلة مع العدو من خلال الدورات العسكرية المختلفة للمقاتلين، بإشراف مدربين أكفاء من أكاديمية النضال العسكرية.

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