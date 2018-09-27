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أمن السلطة يعتقل العشرات من كوادر حماس والأخيرة تشن هجوماً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:42 - 27 سبتمبر 2018
امن السلطة امن السلطة
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، أن أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة اعتقلت العشرات من كوادرها.

وذكرت مصادر في حركة حماس، أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت الليلة الماضية نحو 70 شخصًا من أنصار الحركة في المحافظات معظمهم من الأسرى المحررين.

واعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس، أن اعتقال العشرات من كوادرها تصعيداً خطيرا وتؤكد أنه ليس له أي شرعية الا شرعية التنسيق الأمني.

وأكد أن اعتقال أجهزة السلطة لكوادرها بالضفة تصعيد خطير يأتي ضمن نهج السلطة الإقصائي ورفضها للرأي الآخر الذي يمثل غالبية شعبنا وفصائله الحية .

 

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