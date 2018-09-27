نتنياهو يلتقي السيسي في نيويورك ويناقشا عدة ملفات بينها غزة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقر إقامته في نيويورك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك على هامش فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية التسوية، إذ أكد الرئيس السيسي، على أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

ولفت ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر المهم في الشرق الأوسط وجهودها في إرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وترفض "إسرائيل" وقف الاستيطان والاعتراف بحدود ما قبل حرب حزيران/ يونيو 1967 أساساً لحل الدولتين.

ومنذ نحو عام تتحدث تقارير صحافية وإعلامية عن "صفقة القرن" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره وصهره غاريد كوشنر.









