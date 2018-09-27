إصابة 8 مواطنين بينهم صحفيان برصاص الاحتلال في نابلس

أصيب فجر اليوم الخميس، ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال بينهم صحفيان، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية، لـ"وفا" الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات أدت الى إصابة 8 مواطنين.

وأضافت المصادر أن المصابين هم :حسان مصطفى حسن عيسي (34 عاما) من قرية سالم، أصيب بعيار مطاطي بالرأس، والصحفيان محمود فوزي محمود عبد الغني (33 عاما) من بيت ايبا، والذي أصيب بعيارات مطاطية أسفل العين اليسرى والرجل اليسرى، وعمير جمال لطفي استيتيه ( 25 عاما) وأصيب عيار مطاط بالقدم اليسرى، وهاني طلال محمود عبد الله عبيد ( 21 عاما) وأصيب يعيار مطاطي بالرأس.

وذكرت المصادر أن من بين المصابين المواطن هاني ضرار محمود الصعيدي ( 22عاما) أصيب بعيار مطاطي بالقدم اليسرى، ومصطفى محمود مصطفى كلاب ( 20 عاما) وأصيب بعيار ناري بالقدم اليسرى، والفتى محمد موسى ابراهيم اسطه ( 16 عاما)، أصيب برضوص بالجسم اثر دهسه من جيب للاحتلال، وناصر محمد احمد ظاهر ( 17 عاما) أصيب بعيار مطاطي بالقدم اليمنى.