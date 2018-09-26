إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، ثمانية فلسطينيين، بنيران قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت أمام معبر "بيت حانون" (ايرز) شمالي قطاع غزة، ضمن مسيرات "العودة" وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا، أن آلاف المواطنين تظاهروا سلمياً قرابة بوابة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة ، وأشعلوا أشعلوا الإطارات المطاطية قرب الجدار الأمني، وحملوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات ضد الاحتلال والحصار.

وفتحت قوات الاحتلال النار تجاه المتظاهرين حيث أصيب ثمانية مواطنين بجراح والاختناق بينهم المصوران عبد الرحمن الكحلوت وسمر أبو العوف.

وقالت مصادر طبية إن المصابين تم نقلهم إلى المشفى "الاندونيسي" شمال قطاع غزة لتلقي العلاج دون أن تعلن وزارة الصحة عن ذلك رسميا.

واستشهد جراء قمع الاحتلال تلك المسيرات السلمية، 186 فلسطينيا، في حين أصيب 21 الف آخرين، بينهم 400 في حالة الخطر الشديد، جراء إطلاق النار على المتظاهرين بكثافة، وقنابل الغاز.