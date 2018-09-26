كوربن يهاجم إسرائيل ويعلن: سنعترف بدولة فلسطين

هاجم زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن في خطاب نهاية المؤتمر العام لحزب العمال الذي يرأسه، سياسة حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأدان "قتل إسرائيل للمتظاهرين السلميين في فلسطين" وسياسة الاستيطان بالأراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات وقانون القومية التي أقرته حكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن "المأساة الفلسطينية مستمرة بسبب غياب السلام".

وأعلن كوربن "بصورة واضحة استعداد حزبه للاعتراف بدولة فلسطينية "بمجرد استلامنا للحكم"، وهو ما دفع بالحضور للوقوف والتصفيق طويلا، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"تقويض العلاقات الدولية ومخالفة القانون الدولي بنقله سفارة بلاده إلى القدس المحتلة".