اندلاع 4 حرائق بمستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة

ذكرت مصادر عبرية، أن النيران اندلعت في أربع مناطق محيطة بمستوطنات غلاف قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بفعل البالونات المحملة بالمواد الحارقة التي يُطلقها الفلسطينيون.

وذكر موقع "0404" العبري، أن تساقط البالونات الحارقة لم يتوقف منذ ساعات الصباح وحتى ساعات العصر، حيث تم رصد اشتعال أربع حرائق في مستوطنات الغلاف.

وأوضح الموقع المقرب من جيش الاحتلال، أن عدة نيران اندلعت في غابات "بئيري" و"كيسوفيم" خلال نهار اليوم.

وأضاف أن عبوة ناسفة كانت متصلة بعدد من البالونات انفجرت قرب "كيبوتس جيفيم" في المجلس الإقليمي لـ "شاعر هنيغيف"، لافتاً إلى عدم وقوع إصابات بشرية.

ويستمر الشبان الفلسطينيون من إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، كشكل من أشكال المقاومة إلى جانب الحجارة والزجاجات الحارقة.

وقدّرت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" بأن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في غلاف غزة، بما يوازي 14 في المائة من مجمل المحميات الطبيعية التابعة للاحتلال.

وفشلت محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع هذه الطائرات التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمحاصيل القريبة من السياج الفاصل، فأصبح يُلاحق كل من يُطلق طائرة أو بالوناً من خلال إطلاق النار عليه سواء من خلال طائراته أو قناصيه.