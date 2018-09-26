ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ترامب: أفضل حل الدولتين للسلام في الشرق الأوسط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:51 - 26 سبتمبر 2018
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مشاركة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يفضل حل الدولتين في إطار المساعي للسلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات له قبيل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نيويورك، بحسب موقع CBS الأمريكي.

وأوضح ترامب أنه يسعى للوصول إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بالدرجة الأولى، ويعتقد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل.

وأضاف "لدي ثقة كاملة بأن الفلسطينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل على خطة لإتمام السلام وهذا سيستغرق وقتا.. وأريد أن تعرف إسرائيل أننا معها مئة في المئة".

متعلقات