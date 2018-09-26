ترامب: أفضل حل الدولتين للسلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يفضل حل الدولتين في إطار المساعي للسلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات له قبيل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نيويورك، بحسب موقع CBS الأمريكي.

وأوضح ترامب أنه يسعى للوصول إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بالدرجة الأولى، ويعتقد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل.

وأضاف "لدي ثقة كاملة بأن الفلسطينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل على خطة لإتمام السلام وهذا سيستغرق وقتا.. وأريد أن تعرف إسرائيل أننا معها مئة في المئة".