نتنياهو يرد على ترامب: لن تقوم دولة فلسطينية خلال حكمي

رد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حل الدولتين بالتأكيد انه في ظل حكمه لن تقوم دولة فلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يدعم حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل)، ويجب على إسرائيل أن تفعل شيئا لصالح الفلسطينيين. وأضاف ترامب: أحب حل الدولتين فهو يعمل بشكل أفضل.

وقال نتنياهو: "كل واحد يفسر معنى دولة بطريقته الخاصة، والسؤال إذا كانت الدولة التي ستقوم إلى جانب إسرائيل دولة تشبه كوستاريكا أم أنها تشبه إيران؟، وأن الضفة الغربية ستبقي تحت السيطرة الإسرائيلية.

وحيال سقوط الطائرة الروسية في سوريات والتوتر بين إسرائيل وروسيا قال نتنياهو لقد حصلت من الرئيس ترامب على كل ما أريد بما يتعلق بسوريا.

أقوال ترامب جاءت أمام الصحافيين عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.