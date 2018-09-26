هكذا تكسب احترام الآخرين في عملك

ثمة فرق بين أن يكون المرء محبوبا وأن يكون محترما، والوضع المثالي أن تجمع بين الأمرين، وتقول خبيرة شؤون العمل لين تايلر إن نيل المرء احترام الآخرين يرتبط في جزء منه بالوفاء لقناعاته، وهو ما يعني أنك لن تحتاج دائما لإرضاء الجميع بقراراتك.

وتقترح لين تايلر صاحبة كتاب "كيف تروض مديرك المتسلط؟"، والمحاضر الدولي مايكل كير صاحب كتاب "ميزة الفكاهة" بعضا من أحسن وأسرع الطرق لكسب احترام الآخرين في العمل.

- احترم الآخرين: يشبه كير هذا الأمر بعلاقة الدجاجة بالبيضة، إذ كلما احترمت الناس احترموك، وتشدد تايلر على أهمية معاملة الجميع بالاحترام التام، سواء كانوا رؤساءك أو مرؤوسيك.

- التزم دائما بوعودك: يقول كير إن من أسرع الطرق التي تفقدك احترام الناس في العمل هو أن تصبح معروفا بكونك شخصا لا يفي بالوعود، وتدعو تايلر إلى ألا يلتزم الشخص فقط بالآجال التي يضعها لنفسه، بل أن ينتهي قبلها كلما أمكنه ذلك.

- دع أفعالك تتحدث عنك أكثر من أقوالك: من أسوأ الأساليب التي تفقدك احترام الآخرين أن تظل تحدثهم في كل مرة عن مناقبك، ويقول كير "لا تدع أنانيتك تقف في طريقك، وكن على ثقة بأنه كلما أجدت عملك لاحظ زملاؤك ذلك".

- ساعد الآخرين عندما يحتاجون إليك: عندما تساعد زميلا لك يواجه صعوبات في إنجاز عمل معين فإن ذلك يعود عليك بالاحترام من الآخرين بطريقة قد لا تتصورها، بيد أنك ستنال الاحترام أكثر عندما تضع حدودا لما يمكن أن تساعد به الآخرين، بمعنى لا تكون ممسحة للأرجل.

- اطلب مساعدة الآخرين عندما تحتاج إليها: تقول تايلر إن الناس يكونون أميل للثقة فيك إذا أظهرت بين الفينة والأخرى حاجتك إليهم.

- كن واضحا فيما تريد قوله: يرى كير أن الصدق والوضوح هما أهم عوامل اكتساب احترام الآخرين، إذ إن الناس لا يحترمون الأشخاص الذين يتحدثون بطريقة غامضة ومبهمة، وحتى إذا كان محاورك لا يشاطرك وجهة نظرك فإن المطلوب أن تتحدث إليه بطريقة مباشرة ومثمرة.

- احرص دائما على إنجاز عملك على أكمل وجه: لا تكن من الذين ينجزون أعمالهم بأدنى المواصفات، بل اسع دائما إلى البحث عن أفضل الطرق لإتمام عملك.

- اعترف بأخطائك: مهما يكن منصبك في العمل فإنه من المهم أن تعرف ما أنجزته وما أخفقت في إنجازه، ففي دراسة أنجزتها تايلر قال 91% من الموظفين إنهم يكونون راضين أكثر عن وظائفهم عندما يعترف رؤسائهم بأخطائهم.

- كن قادرا على السخرية من نفسك: أنجز كير عدة استطلاعات رأي خلصت إلى أن المسؤولين الذين يسخرون من أنفسهم في إطار الدعابة ينالون احتراما أكثر من الموظفين.

- كن لطيفا: يقول كير إنه لا أحد يحترم الأشخاص المتنمرين ولا الانتهازيين، وتوضح تايلر أن اللطف هو ببساطة أن تقول "صباح الخير" لزملائك في العمل أو أن تسألهم عن أحوالهم.

- كن قادرا على تغيير رأيك: لا تغلق عقلك أمام تقديرات الآخرين وآرائهم، مع احتمال أن تغير موقفك بناء على ما عرفته.

- كن مستمعا جيدا: يقول كير إن استطلاعات الرأي التي أنجزها كشفت له أن رؤساء العمل المفضلين هم أحسنهم استماعا للآخرين. ويضيف أن البعض قال له "عندما كنت أتحدث مع رئيسي كنت أحس بأنني الشخص الوحيد في القاعة".

- تلمس الأشياء الجيدة في كل شخص وشيء: حاول أن تجد الجانب الإيجابي في المواقف التي تطرح عليك تحديات، وإذا عرف عنك الميل للإيجابية فإنك ستكسب احترام الآخرين.

- أعط كل ذي حق حقه: هذا السلوك مطلوب، خاصة من القادة، إذ إن الأفضل أن تكون قائدا يستعمل عبارة "نحن" وليس "أنا"، ويقول كير إن استطلاعات الرأي التي أنجزها أفادت بأن الموظفين يشعرون بالرضا عندما يعترف بمجهوداتهم وتتم الإشادة بها.

- اعرف قيم حياتك: حدد قيمتين أو ثلاثا هي الأهم في حياتك ولا تتنازل عنها مهما يكن، وعندما يرى الناس إخلاصك لهذه القيم فإنهم يحترمونك وإن كانوا لا يتفقون معك بشأنها.