الاحتلال يُبعد 3 مقدسيين عن الأقصى

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء إبعاد ثلاثة مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة.

وسلمت شرطة الاحتلال موظف قسم الإطفائية بدائرة الأوقاف الإسلامية عماد عابدين قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 10 أيام.

وكان الاحتلال سلم الموظف عابدين أمس الثلاثاء أمر استدعاء للتحقيق معه اليوم بمركز شرطة "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.

كما أبعدت شرطة الاحتلال المقدسية عايدة الصيداوي عن الأقصى لمدة 15 يومًا، علمًا أنها سلمتها أمس أمر استدعاء للتحقيق معها اليوم في مركز "القشلة"، وذلك بعد توقيفها أثناء خروجها من باب المجلس-أحد أبواب الأقصى.

وفي سياق متصل، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال قررت إبعاد الفتى المقدسي يعقوب الدباغ (17 عامًا) عن الأقصى لمدة 6 أشهر.