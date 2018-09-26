ميلادينوف يحذر من نشوب حرب جديدة في غزة

حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من نشوب حرب رابعة بين غزة وإسرائيل، قائلاً "إن غزة على شفا حرب أخرى بين حركة حماس وإسرائيل".

وأضاف نيكولاي ملادينوف لبي بي سي إن "الوضع على الأرض يتدهور بسرعة، والتوتر في الضفة الغربية وغزة كلتيهما يزداد.

وعن جهوده تقريب وجهات النظر للوصول إلى تهدئة ورأي السلطة في ذلك، قال: إن رئيس السلطة محمود عباس، "يخشى من أن تكون استراتيجيته كلها الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية من خلال المفاوضات التي أجريها والتي أصبحت مهددة، وربما قوضت، وهذا أمر خطير جدا".

وتوقفت مؤخراً محادثات تهدئة سعت إليها جمهورية مصر العربية وقطر ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، فيما تصاعدت الفعاليات الميدانية لمسيرات العودة، وسط مخاوف من المراقبين بانهيار الأوضاع الأمنية بصورة دراماتيكية على غرار ما حصل في الحروب الثلاثة الماضية.