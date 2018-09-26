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"اكتشاف كبير" بشأن حبوب زيت السمك.. وأسهم الشركة تحلّق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:27 - 26 سبتمبر 2018
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توصلت دراسة حديثة إلى أن كبسولات زيت السمك تقلل بنسبة تصل إلى 25 في المئة، مخاطر الإصابة بأمراض القلب الرئيسية مثل النوبات والسكتات الدماغية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن دراسة علمية عالمية كبيرة تجرى منذ 2011، حول فوائد حبوب زيت السمك الصحية، مشيرة إلى نتائجها ستعرض خلال اجتماع للجمعية الأميركية للقلب في نوفمبر المقبل.

وتابعت "تمت دراسة دواء -فاسكيبا- الذي يحتوي على دهون زيت السمك بعدما تمت الموافقة عليه من طرف إدارة الغذاء والدواء في أميركا".

ووجدت الدراسة أن هذا النوع من الأدوية، وهو عبوة تحتوي على 120 كبسولة بنحو 311 دولارا، له نتائج إيجابية واضحة على مرضى القلب.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أسهم شركة "أمارين" تضاعفت 4 مرات بعد الإعلان عن فوائد تلك الحبوب.

وتشير بعض الدراسات السابقة إلى أنه يمكنك الاستغناء عن وجبات السمك وتعويضها بكبسولات تحتوي على زيت السمك، لوقاية الإنسان من عدة أمراض.

ومعلوم أن الأسماك تعد من الأغذية النافعة للصحة، كما أن الأحماض الأمينية أوميغا-3، الموجودة فيها، مفيدة لسلامة القلب.

وتعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 90 عاما.

 

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