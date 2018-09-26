نتنياهو يسعى لوساطة ترامب في الأزمة مع بوتين

قالت القناة الإسرائيلية الثانية، "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعمل على إقناع ترامب بتقديم مبادرة دبلوماسية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل تراجع بوتين عن قراره تسليم منظومة إس-300 للجيش السوري".

ولم تذكر القناة الثانية طبيعة هذه المبادرة، لكنها أشارت إلى أن نتنياهو يسعى للعودة من نيويورك وقد حصل على ضمان حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية.

في السياق ذاته، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفه الوضع المتوتر مع روسيا بأنه "أزمة خطيرة".

ولم تشر القناة إلى اسم أو منصب المسؤول الإسرائيلي، لكنها قالت "إن يتوقع أن يطول أمد الأزمة مع موسكو"، مشيرة إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت ناقش بحضور نتنياهو أمس الثلاثاء ولمدة ثلاث ساعات الأزمة مع روسيا.

وخلص الاجتماع والتقديرات الأمنية والاستخبارية إلى عدم قدرة "إسرائيل" على معرفة الى أي حد ستذهب روسيا في الأزمة مع "إسرائيل".

وأبلغ نتنياهو الكابينيت أنه سيطلب من ترامب التدخل في الأزمة، لكن القناة أشارت إلى أن الرئيس الأميركي لم يذكر الأزمة في خطابه أمام الجمعية العامة أمس.

ولا تعلم "إسرائيل" أن كان ترامب ينوي التدخل أصلا فيها، وإن كان يريد ذلك فلا تعلم إلى أي مدى سيكون تدخله.