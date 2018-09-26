قلقيلية: وقفة احتجاجية ضد تقليصات "الاونروا"

نظمت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد سياسة تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في المجالات التعليمية، والصحية، والبيئية.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات تنديد بتقليص الوكالة لخدماتها، كما رددوا عبارات ضد الولايات المتحدة، التي تلعب دورا واضحا في تقليص دعمها للوكالة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية صبري ولويل، إن الوقفة تأتي لتوجيه رسالة رفض لسياسات الوكالة بتقليص خدماتها في مختلف مرافقها، خاصة الصحية.

وأضاف: "إن هذه المؤسسة أنشئت حتى تتحقق مطالب الشعب بالعودة إلى ديارهم، التي هُجروا منها إبان النكبة، لكن الادارة الاميركية ومن خلفها اسرائيل تسعيان إلى التضييق عليها لإنهاء عملها".

وأوضح أن ضررا كبيرا سيلحق بمواطني قلقيلية إذا ما استمرت "الأونروا" في تقليص خدماتها، خاصة وأن 80% من سكان المحافظة يحملون بطاقة اللجوء.

يشار إلى أن تقليص الخدمات جاء بعد وقف الولايات المتحدة مساهمتها المالية لدعم "الأونروا"، ما أدى الى عجز مالي قدره نحو (446) مليون دولار، وهو العجز الأكبر التي تتعرض له منذ تأسيسها.