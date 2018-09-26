ما هو العرض الذي قدمته حماس لمصر بشأن ملف الجباية والتمكين؟

قال قيادي بارز في حركة حماس” إنّ حركته متمسّكة بالمسارات كافة وبإتمامها، ولكن على أسس صحيحة”، في إشارة إلى مفاوضات المصالحة الفلسطينية ، والتهدئة مع الاحتلال، في حين كشفت مصادر عما أبلغته حماس لمصر حول ملف الجباية وتمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة.

وأكّد القيادي في حماس الذي فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة العربي الجديد، أنّ “هناك توافقاً عاماً بين الفصائل على ضرورة كسر الحصار عن غزة، في ظلّ مضاعفة إجراءات هذا الحصار من جانب السلطة الفلسطينية في رام الله أيضاً”.

وشدّد على أنّ “تهديدات الاحتلال لن تثنينا عن محاولات كسر الحصار، كما أنّها لن تدفعنا للرضوخ إلى الشروط التعسفية من قبل السلطة الفلسطينية وحركة فتح لإتمام المصالحة”.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنّ قيادة حركة “حماس”، خلال اللقاء الذي جمعها بالوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرا، أكّدت أنّها “لا تمانع في تمكين الحكومة، ولا تتمسك بالجباية”.

وأضافت: “عرضنا أن نقوم بنقل الجباية لمصر أو أي دولة أخرى تكون ضامنة لأي اتفاق مع السلطة، كبادرة حسن نية من جانبنا، وتتولى تلك الجهة الإشراف على توزيع الجباية ضمن المصروفات اللازمة للشعب الفلسطيني، وأهل غزة كجزء لا ينفصل عن فلسطين”.

وأشارت قيادة “حماس”، بحسب المصادر، إلى أنّ “أيّ شروط من جانب السلطة متعلّقة بسلاح المقاومة مرفوضة تماماً، ولن يتم التطرّق إليها”، مضيفةً “هذا ليس موقف حماس وحدها، بل موقف باقي الفصائل في القطاع؛ لإدراك الجميع أنّ العالم لا يستمع إلا للصوت الذي يمتلك قوة في يده”.