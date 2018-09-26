سلطة النقد: أجور العمال في "إسرائيل" تُدفع عبر البنوك الفلسطينية

أكدت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، أن أجور جميع عمال الضفة الغربية الذين يعملون مع مشغلين إسرائيليين في الداخل المحتل، ستُحول من خلال القطاع المصرفي قريبًا.

ويتقاضى قسمٌ من العمال أجورهم من خلال المصارف فعلاً، أو من خلال شيكات، إلا أن قسمًا كبيرًا منهم يتقاضونها يدويًا، وهو ما سينهيه القرار الذي تم التوصل إليه بعد ما يزيد على 6 أشهر من التفاوض بين الجهات المختصة في الجانبين.

ووفق خبراء في الاقتصاد، فإن هذا القرار مطلب فلسطيني حتى يتم منع تراكم سيولة نقدية بالشيكل في الاقتصاد الفلسطيني، دون أن تستطيع المصارف الفلسطيني إرجاعها إلى المصارف الإسرائيلية، مؤكدين أن القرار لا علاقة له بالضمان الاجتماعي، كون المشغلين الإسرائيليين غير ملزمين بالتعاطي مع الضمان الاجتماعي المرتقب دخوله حيز التنفيذ قريبًا.