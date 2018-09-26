"الصحة":توقف خدمات الأشعة ونقص حاد في أحماض الأفلام

أعلن إبراهيم عباس مدير دائرة الاشعة و التخصصات الفنية بوزارة الصحة بغزة، عن توقف خدمات الأشعة المحوسبة (C.R.) في معظم المستشفيات، وذلك بسبب تعطل جزء كبير منها وعدم توفر كاسيتات C.R الى جانب عدم جهوزية نظام حوسبة الاشعة داخل تلك المستشفيات، الأمر الذى أدى الى إرباك العمل خاصة أوقات الطوارئ و تزامنا مع أحداث مسيرة العودة الكبرى وصول المئات من الاصابات الى المستشفيات .

وأشار عباس، الى النقص الحاد في الأحماض التي تستخدم في تحميض أفلام الاشعة، و عزا ذلك النقص الى العودة بالعمل بالطريقة التقليدية من خلال تصوير الحالات عبر الاشعة العادية مما أسهم في استنزاف مخزون تلك الاحماض بشكل كبير .

وشدد على ضرورة توفير تلك المستلزمات بشكل عاجل، لتوفير و ضمان استمرارية الخدمات التشخيصية للمرضى والمصابين وتجنيبهم معاناة الانتظار وتفاقم حالتهم الصحية .