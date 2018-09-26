"إسرائيل" تهدد غزة ومصر تبلغ حماس بفشلها منع الاحتلال إيقاف أي تصعيد قادم

ذكرت مصادر فلسطينية، أنّ الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرا، أبلغ قيادة حركة حماس بأنّ “القاهرة لن يكون بوسعها إيقاف أي تصعيد إسرائيلي محتمل على القطاع”.

ووقالت مصادر فصائلية في غزة، اليوم الأربعاء، إنّ “المسؤولين المصريين فشلوا في إقناع إسرائيل بالتراجع عن مجموعة من القرارات العقابية ضد قطاع غزة، بعد توقّف مفاوضات التهدئة التي كانت ترعاها القاهرة”.

وأوضحت المصادر، أنّ وفد القاهرة الأمني أشار إلى أنّ “إسرائيل بصدد التصعيد مقابل التصعيد الذي حدث بشأن مسيرات العودة أخيراً، إذ تتّجه نحو إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري”، الذي يمدّ القطاع بالكمّ الأكبر من الاحتياجات اليومية.

وأضافت المصادر أنّ جيش الاحتلال أبلغ مصر “عن عزمه الردّ بأقصى درجات العنف على أي خرق أو تهديد للحدود مع قطاع غزة، كما أكّد أنه بصدد توجيه ضربات جوية عنيفة ضدّ أهداف في القطاع”.

كان وفد أمني مصري، بقيادة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات المصرية، وعضوية مصطفى شحاتة قنصل مصر في فلسطين، قد زار قطاع غزة يوم السبت الماضي.

"العربي الجديد"