الأسير "خضر عدنان" يدخل يومه الـ 25 في اضرابه المفتوح عن الطعام

يواصل الاسير في سجون الاحتلال خضر عدنان اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 25 على التوالي، منذ اعتقاله الاخير، وسط عدم رضا عن مستوى الدعم الشعبي والرسمي له.

وقالت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" إن الاسير خضر عدنان ما زال يخوض إضراباً مفتوحا عن الطعام لليوم 25على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي وسط منعه من زيارة محاميه او عائلته حيث لا تعرف ظروفه الصحية المتردية جراء الاضراب والاهمال الطبي".

وطالبت "مهجة القدس" كافة مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"التدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف سياساته التعسفية للنيل من أسرانا وانتهاك حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحقهم في الالتقاء بالمحامين أثناء عزلهم وإضرابهم".

واعتقلت قوات الاحتلال خضر عدنان بتاريخ 11-12-2017 ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهو مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وحقق انتصارا نوعيا في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر وتكللا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية، وهو اليوم يخوض هذه المعركة منفردا للمرة الثالثة على التوالي مطالبا بحقه المشروع في الحرية ورفضا للاعتقال التعسفي.