افتتاح قطار الحرمين الذي يربط بين مكة والمدينة

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة وسيدخل الخدمة خلال أسابيع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ان "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح محطة قطار الحرمين بجدة، تمهيدا لبدء انطلاق المشروع لنقل الحجاج والمعتمرين، بحضور عدد من الأمراء والوزراء وضيوف وزارة النقل".

ويعتبر أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، يبلغ طول مساره 450 كلم، بخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة.

ويتوقع أن ينقل القطار 60 مليون راكب سنويا من خلال 35 قطارا بسعة 417 راكبا لكل منها، ستقطع المسافة بين مكة والمدينة في خلال ساعتين، أي أقل من نصف الوقت الذي تستغرقه الرحلة عبر الطريق.

ويهدف المشروع، إلى توفير وسيلة تنقل سريعة وآمنة بين المدن التي يمر بها المشروع، بصورة تضمن سلامة وراحة الركاب والمسافرين من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، ويدخل المشروع ضمن "رؤية 2030" التي تسعى لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط "ومضاعفة عدد الزوار والحجاج".