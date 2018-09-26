الجهاد الإسلامي تدعو للتخلي عن أي تحالف مع أمريكا و"إسرائيل"

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، على ضرورة توحيد الصفوف في مواجهة السياسات الصهيوأمريكية والتوقف عن المراهنة على الدور الأمريكي.

وقالت الحركة في بيان لها عقب خطاب ترامب أمام الجمعية العام للأمم المتحدة:"إن الرهان على أمريكا التي تحاربنا وتقتلنا بسلاحها عبر العدو الصهيوني، هو رهان خاسر"، مشددةً على الاعتماد على إرادة شعبنا وعلى مقاومته.

ووصفت الحركة في بيانها خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستعلائي والعدائي.

وطالبت من يراهنون على الدور الأمريكي بأن يزيلوا الوهم والغشاوة عن عيونهم ، رافضة الإصرار على التبعية لأمريكا في ظل عدائها الواضح والمعلن لنا ولأمتنا.

وتساءلت الحركة باستنكار شديد عن بقاء البعض أداة في يد أمريكا لتنفيذ سياساتها وتسليمها ثروات أمتنا؟

وختمت الحركة بيانها بالدعوة إلى أن يكون العرب والمسلمين أكثر قرباً وأكثر تحالفاً فيما بينهم، وأن يفضوا تحالفاتهم واقترابهم من أمريكا وإسرائيل.