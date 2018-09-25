6 بدائل طبيعية لمحاربة تساقط الشعر

أصبحت مشكلة تساقط الشعر في وقتنا من أكثر المشاكل شيوعا، الأمر الذي يدفع الناس إلى شراء العلاجات الدوائية، ونشرت صحيفة "Times of India" تقريرا عن البدائل الطبيعية لتلك الأدوية.

وشمل التقرير 6 بدائل طبيعية قد تساعد على منع تساقط الشعر وتقويته: