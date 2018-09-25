الشعبية: " ترامب" ضعيف في الداخل ويستقوي على الشعوب المفقرة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" عكس في خطابه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الوجه الحقيقي البشع للإمبريالية الأمريكية والتي تواصل إغراق العالم في بحر من الدماء والدمار والخراب والاستقواء على الشعوب المفقرة.

وأضافت الجبهة أن " ترامب" لم يغادر في خطابه اليوم جوهر السياسة الأمريكية الثابتة القائمة على القتل والعدوان والإرهاب والاستيلاء على مقدرات وخيرات الشعوب خصوصاً في منطقتنا العربية والحفاظ على أمن وديمومة الكيان الصهيوني الراعي الرسمي للتطرف والإرهاب، والمستفيد الأعظم من العربدة الأمريكية في المنطقة.

وأشارت الجبهة أن الرئيس الأمريكي المهزوز والضعيف والذي يعاني من أزمات داخلية متلاحقة حاول اليوم استثمار منبر الأمم المتحدة لحرف الأنظار عن سلسلة من الفضائح الأخلاقية التي تلاحقه وفشله الذريع في التصدي للصعود الصيني والروسي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، الأمر الذي عزز من عزل أمريكا لنفسها على المستوى الدولي وبروز عالم متعدد الأقطاب منافساً قوياً ومتحدياً للإدارة الأمريكية وسياساتها الأمنية والسياسية والاقتصادية في العالم.

واعتبرت الجبهة أن مضمون ما تحدث به" ترامب" في خطابه اليوم حول ما يُسمى بعملية السلام ينسجم ويتقاطع تماماً مع الرؤية الإسرائيلية ويبرهن مجدداً بأن التعويل على الإدارة الأمريكية خلال ربع قرن من خديعة ووهم اتفاقية أوسلو خطيئة سياسية لم تجلب لشعبنا سوى الكوارث على كافة الصعد.

وأكدت الجبهة أن الرد العملي على العنجهية الأمريكية وإفشال مطامعها في المنطقة والتصدي لصفقة القرن يتطلب أولاً عدم الرضوخ للاملاءات والتهديدات الأمريكية، وتحصين الجبهة الداخلية العربية والفلسطينية من خلال مواجهة كل أشكال التبعية والجنوح خلف أوهام وسراب ما يُسمى بعملية التسوية أو المفاوضات وتطهير المجتمعات العربية من آفة التطبيع وخبائث المشروع السلمي الاستسلامي والخياني.