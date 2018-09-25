روحاني: أمن الشعوب ليس لعبة بيد الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: مقترحنا واضح، الالتزام بالالتزام، والانتهاك بالانتهاك، والتهديد بالتهديد.

وأعرب، عن أسفه للجوء بعض قادة العالم إلى تأجيج النزاعات بهدف حماية مصالحهم الشخصية.

وقال روحاني في كلمة أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "من المؤسف أن نرى قادة العالم يعملون على حماية مصالحهم عبر تأجيج النزاعات القومية".

وتابع روحاني أن "الإدارة الأمريكية الحالية تبدو عازمة على جعل كافة المؤسسات الدولية غير فعالة"، مشددا على أن "أية محادثات معنا يجب أن تتم في إطار خطة العمل المشتركة للاتفاق النووي".

وأكد روحاني أن إيران "حتى هذه اللحظة امتثلت لكل ما عليها من التزامات ولكن الولايات المتحدة لم تلتزم قط منذ البداية"، مبينا أن واشنطن تضغط على الدول الأخرى لانتهاك القانون.

وأضاف: بداية الحوار تكون بوقف التهديدات والعقوبات الظالمة التي تتعارض مع القانون الدولي ومقترحنا واضح: الالتزام بالالتزام، والانتهاك بالانتهاك، والتهديد بالتهديد.

‏لفت روحاني الى أن استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني لم يكن ممكناً لولا الدعم الأميركي، لافتاً الى أن أمن الشعوب ليس لعبة بيد الولايات المتحدة ومجلس الأمن ليس دائرة أميركية.