الملك عبد الله: سنتصدى لكل محاولات تغيير هوية القدس

قال العاهل الأردنى الملك عبد الله، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذى يمكن أن ينهى الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تراث مدينة القدس الفلسطينية وحماية السلام بها، وتابع: "هذه المدينة مقدسة للمليارات من شعوب العالم".

وأضاف العاهل الأردنى خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس واجب يفخر الإنسان بحمله، وتابع: "سنتصدى لأى محاولة لتغير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية والتاريخية".

وشدد الملك عبد الله، أن ملف القدس ليس شأن أردنى فقط بل هو شأن دولى أيضاً، وتابع: "تقويض حرية العبادة وحرية القانون الدولى له تداعيات على مستوى العالم"، مشدداً على ضرورة دعم التمويل الكامل للأونروا لما تلعبه من دور فى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.