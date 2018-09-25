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7 حرائق داخل السياج الفاصل شرق غزة بفعل بالونات حارقة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:22 - 25 سبتمبر 2018
حرائق في المستوطنات المحاذية لغزة حرائق في المستوطنات المحاذية لغزة
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أعلنت فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، عن متابعتها لاندلاع سبعة حرائق في البلدات الإسرائيلية، نهار اليوم نتيجة سقوط وسائل حارقة من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه جرى السيطرة على جميع الحرائق.

وكانت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" نشرت مؤخرًا تقريرها الخاص بأضرار الحرائق في البلدات الإسرائيلية، والتي اندلعت بفعل وسائل حارقة أطلقت من غزة منذ انطلاق مسيرات العودة بمارس الماضي.

وجاء في التقرير أن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في الغلاف.

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