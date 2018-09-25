أسرى حماس للاحتلال: نمهلكم حتى الغد لإطفاء الكاميرات أو سنعلن الإضراب

أمهلت الهيئة العليا لأسرى حماس في السجون، إدارة سجون الاحتلال حتى يوم غدٍ، لإزالة الكاميرات من ساحة معتقل “هشارون”، وإلا فسيدخل عدد من الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام حتى تحقيق هذا الهدف.

وذكرت “أنين القيد” نقلًا عن مصادر خاصة، أن رئيس الهيئة العليا لأسرى حركة حماس في معتقلات الاحتلال محمد عرمان، أبلغ أحد مسؤولي إدارة المعتقلات أن أمام الاحتلال مهلة حتى يوم غد الأربعاء، كما سلّم الإدارة قائمة بأسماء أسرى، أعلنوا استعدادهم خوض الإضراب، رفضاً لإجراءات الاحتلال ضد الأسيرات.

وأعادت إدارة سجن “هشارون” تشغيل الكاميرات في ساحة المعتقل، مما أثار الغضب بين الأسيرات اللواتي قررن مقاطعة الخروج إلى الساحة، حتى إيقافها، وذلك منذ 25 يومًا.

ودفعت أوضاع الأسيرات الأخيرة، بالأسرى لمناصرتهم في خطواتهم، حيث أصدر الأسرى بيانًا قبل أيام حول القضية الأخيرة ورفض خروجهن للساحات، أكدوا فيه على اتخاذ على خطوات تصعيدية نصرة للأسيرات.

وتحتجز 38 أسيرة فلسطينية في معتقل “الشارون” الاحتلالي، يمتنعن عن الخروج للساحة رفضًا لإجراءات الاحتلال بإعادة تشغيل الكاميرات مؤخرًا، فيما تحتجز 25 أسيرة في معتقل “الدامون”