الأضخم في التاريخ.. مصر توقع صفقة 1300 عربة قطار بمليار يورو

شهد رئيس الوزارء المصري مصطفى مدبولي ونظيره المجري، توقيع عقد توريد وتصنيع 1300عربة قطار مكيفة ومميزة للسكك الحديدية المصرية بتكلفة تقدر بمليار يورو.

ووقع عن مصر رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان بحضور وزير النقل هشام عرفات ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، كما وقع عن التحالف الروسي الهنغاري شركة ترانس ماش الروسية.

وتعد صفقة 1300 عربة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر حيث ينص على قيام الشركة الروسية بإنشاء خط إنتاج في مصنع 200 الحربي للتصنيع المشترك للعربات مع الشركة الروسية كما نص الاتفاق على أن نسبة المكون المحلي لاتقل عن 40 %. كما تقوم الشركة بتجديد ورش كوم أبوراضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة.

وقسمت مصر العربات الجديدة إلى 1000عربة للدرجة الثانية المميزة، 201 درجة أولى وثانية مكيفة، بالإضافة إلى 91 عربة قوى. وأضحت مصادر بالسكك الحديدية أن الشركة الروسية وافقت على طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتحويل 500 عربة من المميزة لتصبح مكيفة دون أي زيادة في الأسعار.

وأضافت المصادر، أن العربات سيتم توريدها خلال 4 سنوات من بدء دخول العقد حيز التنفيذ، كما أن العقد ينص على مجموعة من الالتزامات في مقدمتها عقود الصيانة وتوفير قطع الغيار لمدة 15سنة.

وفاز التحالف الروسي الهنغاري، بقيادة شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، بالمناقصة المحدودة التي طرحتها مصر لتزويد وزارة النقل بـ 1300عربة قطار لسكك حديد مصر.