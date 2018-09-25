الاحتلال يستولي على سطح منزل وينصب حواجز غرب جنين

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على سطح منزل في قرية زبوبا غرب جنين المحاذية لمعسكر سالم وجدار الضم والتوسع العنصري، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل القرية وحررت مخالفات سير تعسفية .

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واستولت على سطح منزل المواطن طاهر زكي جرادات، وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية ونشرت فرقة مشاة ونصبت حواجز عسكرية على مداخل القرية، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها بصورة استفزازية، وحررت قوات الاحتلال مخالفات وغرامات مالية باهظة بحق أصحاب المركبات كوسيلة انتقام تصل من 750 الى 1000 شيقل، عرف من أصحاب المركبات: صبحي جميل جرادات، ونياز علي الحج حسن.

وناشد أهالي القرية كافة المؤسسات ذات الاختصاص التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذا العقاب التعسفي والمستمر بشكل شبه يومي بحق مواطني القرية.