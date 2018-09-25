الرئاسة: خطاب ترامب في الأمم المتحدة تعمق الخلافات

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تعمق الخلافات وتبعد فرص تحقيق السلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، إن الاعتراف بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل" خطوة مهمة، مؤكدًا التزامه بتحقيق السلام بين الفلسطينيين و "الإسرائيليين".

وهاجم ترامب خلال افتتاح أعمال الدورة 73، المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: الولايات المتحدة لن توفر أي دعمٍ لها، وأنها لا تمتلك أي شرعية.

وأضاف "لن تعود أمريكا إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان إلا بعد تحقيق إصلاح ضروري فيه، مشيدًا بالمملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي كنماذج للإصلاح والديمقراطية في الشرق الأوسط.