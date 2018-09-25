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الاحتلال يعتقل الحقوقية منال الجعبري وسط مدينة الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:51 - 25 سبتمبر 2018
منال الجعبري منال الجعبري
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ناشطة حقوقية من منطقة باب الزاوية، مركز مدينة الخليل التجاري.

وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت الناشطة في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" منال الجعبري، من وسط مدينة الخليل، ونقلتها لجهة غير معلومة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، اليوم الثلاثاء، الطريق المؤدية إلى السوق المركزية في مدينة الخليل "شارع بئر السبع"، وأرغمت المواطنين والتجار على البقاء في منازلهم ومتاجرهم، ومنعتهم من الخروج منها أو العودة إليها، وذلك لتمكين عشرات المستوطنين من الوصول إلى ما يدعون أنه قبر "عتنائيل بن قنز"، الذي يقع على جانب الطريق وسط المدينة.

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