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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:44 - 25 سبتمبر 2018
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الداخلية في بيان مقتضب، أن المواطنين المراد سفرهم هم المتبقين من الحافلتين السابعة والثامنة من كشف (9/19).

وطالبت من المسافرين التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في صالة أبو يوسف النجار في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.

وفي السياق، أعلنت إدارة معبر رفح البري أن إجمالي عدد المتنقلين عبر المعبر منذ فجر اليوم وحتى اللحظة بلغ 260 مواطن.آلية السفر عبر معبر رفح غداً 

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