أمير قطر يتعهد بتعليم مليون فتاة

تعهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير في المائدة المستديرة التي عقدت أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 في مدينة نيويورك، بعنوان "حوار القادة.. معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة".

ودعا للقاء رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ضمن "إعلان شارلوفوا" بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، الذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع هذا العام.

كما أعلن أمير قطر دعمه لإعلان شارلوفوا، خاصة أن دولة قطر أعطت التعليم الأولوية على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ زمن بعيد؛ مما انعكس في برامجها للمساعدات الإنمائية الدولية.

وفي إطار اهتمام دولة قطر بالتعليم، أوضح الشيخ تميم أن قطر قادت الجهود الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ سنة 2010، وأشار ذلك القرار إلى أن نسبة كبيرة من أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع.

وأضاف أن كثيرا من الدول دعمت العديد من المبادرات التعليمية العالمية والإقليميـة، معربا في هذا الصدد عن فخره بمبادرة قطر "علِّم طفلا"، حيث نجحت مؤخراً في مساعدة عشرة ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، لاشتمالها على 82 شراكة في خمسين دولة بمبلغ 1.8 مليار دولار، أسهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي.

وتناولت المائدة المستديرة عدة قضايا؛ حيث تبادل القادة الآراء حول أفضل السبل للتعامل مع المعوقات التي تحول دون وصول الفتيات والنساء للتعليم الجيد، وتطوير المهارات من أجل التقدم في مجال وصولهن إلى التعليم ذي الجودة في سياق النزاعات والأزمات والظروف الهشة.

حضر المائدة المستديرة عدد من رؤساء الوفود وكبار المسؤولين المشاركين في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.