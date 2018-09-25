الشرطة تقبض على لص سرق هاتف مصاب بحادث سير بدل اسعافه

- ألقت الشرطة القبض على شخض اثر قيامه بسرقة مصاب بحادث سير ذاتي وقع بمدينة الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة بأن المباحث العامة تلقت بلاغا من قبل مواطن قبل أيام مفاده قيام مجهول بسرقة هاتفه النقال بعد تعرضه لحادث سير ذاتي وإصابته بجروح، مضيفاً بأن الشخص المجهول حضر أمام المركبة وقام بسرقة الهاتف بدلا من أن يطلب الإسعاف.

وبناء على ذلك، باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل.

وأضاف ارزيقات بأن المباحث العامة تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به وضبط الهاتف المسروق بحوزته وتم توقيفه واحالته للنيابة العامة.