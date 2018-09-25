وزير الأوقاف: أدعو أبناء شعبنا للرباط في الأقصى لإحباط كل المؤامرات ضده

دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، أبناء شعبنا للرباط في المسجد الأقصى المبارك، لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضده.

وقال ادعيس خلال زيارة تفقدية لتكية السيدة مريم في بيت لحم، وافتتاح مسجد بيت فجار جنوب بيت لحم، وتكريم أعضاء لجنة زكاة بيت فجار السابقين، إن شعبنا يهتم ببناء المساجد للتأكيد على الهوية العربية الفلسطينية في هذه الديار، ومعركتنا مع الاحتلال معركة وجود، فتشييدنا للمساجد تثبيت للهوية العربية.

وأضاف: ان الاحتلال لا يتوانى عن اقتحامات الأقصى المبارك، وهو يريد من ذلك فرض سياسة الأمر الواقع، لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وهو يريد أبعد من ذلك بتدمير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، مؤكدا أن المرابطين لن يسكتوا، ولن يسمحوا للاحتلال أن يمرر مخططاته الخبيثة التي تهدف لتهويد القدس عاصمة فلسطين.

وأشار ادعيس إلى أن وزارة الأوقاف وضعت الخطط الاستراتيجية في كل المحافظات للاستثمار بالأراضي الوقفية، وتطوير التعليم الشرعي، وتطوير الخطاب الديني المعتدل في المساجد، ورفع الكفاءات العالية لدى الخطباء.