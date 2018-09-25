لمن صوت ميسي وقادة المنتخبات في جائزة أفضل لاعب بالعالم؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مرشحي قادة المنتخبات لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، بعدما توّج بها النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، مساء أمس الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وصوت كل قائد منتخب لثلاثة لاعبين، الأول يحصل على 5 نقاط والثاني على 3 نقاط، أما الثالث على نقطة واحدة.

وصوت النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أولًا لمودريتش، ثم لكيليان مبابي، يليه كريستيانو رونالدو.

ومنح صاحب الجائزة، لوكا مودريتش، الصوت الأول لزميله، رافاييل فاران، ثم كريستيانو رونالدو، وخلفه أنطوان غريزمان.

أما أصوات رونالدو، فكانت لرافاييل فاران، ثم مودريتش، وأنطوان غريزمان، علمًا بأنه يُمنع أن يصوت اللاعب لنفسه.

وجاء صوت سيرجيو راموس الأول، لصالح لوكا مودريتش، والثاني لكريستيانو رونالدو، والثالث لميسي.

ومنح هوغو لوريس، قائد منتخب فرنسا، صوته الأول لرافاييل فاران، والثاني لأنطوان غريزمان، والثالث لصالح كيليان مبابي.

وكان اختيار مانويل نوير، قائد المنتخب الألماني، غريبًا بعض الشيء، حيث منح صوته الأول لإيدين هازارد، ثم لوكا مودريتش، وأخيرًا رافاييل فاران.

أما قائد الآزوري، جورجيو كيليني، فأعطى الصوت الأول لكريستيانو رونالدو، الثاني لمودريتش والثالث لمحمد صلاح.

ومنح راداميل فالكاو، قائد منتخب كولومبيا، صوته الأول لمودريتش، والثاني لكريستيانو رونالدو، والثالث كان من نصيب مبابي.

وتحيز المصري عصام الحضري، لمواطنه محمد صلاح، حيث منحه الصوت الأول، ثم لوكا مودريتش، يليه كريستيانو رونالدو.

ومن جانبه، أعطى أنطونيو فالنسيا، قائد منتخب الإكوادور، صوته الأول لصالح ليونيل ميسي، والثاني لكريستيانو رونالدو، والأخير لمودريتش.

وانحاز المهدي بن عطية، قائد منتخب المغرب، إلى كريستيانو رونالدو، ومنحه الصوت الأول، ثم محمد صلاح، يليه لوكا مودريتش.

وأعطى غاري ميدل، قائد منتخب تشيلي، صوته الأول لمودريتش، بينما حصل ميسي على صوته الثاني، وغريزمان على الثالث.