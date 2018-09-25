أبو مرزوق يوجه رسالة للرئيس عباس قبل ذهابه للجميعة العامة

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إنه "كان الأجدر على الرئيس محمود عباس قبل ذهابه إلى الجمعية العامة أن يوحد الجبهة الداخلية خلفه ويتحدث باسم الشعب الفلسطيني".

وبيَّن أبو مرزوق أن ذلك يكون بـ "رفع العقوبات عن قطاع غزة، وقف كل الإجراءات المقيدة للحريات، ووقف التنسيق الأمني، ولقاء مع الديمقراطية والشعبية والجهاد وحماس فرادى أو مجتمعين".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس وصل، فجر اليوم الإثنين الماضي ، مدينة نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي عباس، "خطابا هاما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس المقبل، الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري". بحسب الوكالة الرسمية.