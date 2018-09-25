البطش يعبر عن رفضه للاعتداء على الناطق باسم حركة فتح

عبَّر مسؤول العلاقات الخارجية في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش عن رفضه للاعتداء الذي تعرض له القيادي في حركة فتح والناطق باسمها عاطف ابو سيف.

وشدد البطش في بيان صحفي على ضرورة صون حرمة النفس وحرية الرأي والتعبير والاختلاف، مؤكداً رفضه لسياسة تكميم الأفواه، أيّاً كانت التبريرات والاسباب أو الجهة التي تقف خلف هذا الاعتداء.

وطالب البطش في نفس الوقت الأجهزة الأمنية في غزة بملاحقة الفاعلين، والكشف عن ملابسات الاعتداء وأسبابه، بما يضمن محاسبة مرتكبيه، وعدم تكرار هذا الاعتداء المسيء حتى لا يسهم في تأجيج الخواطر وتوتير الأجواء التي تعاني في الاساس من الاحتقان والتوتر.

ودعا البطش "في نفس الوقت الى اعتماد خطاب اعلامي وطني يرطب الاجواء ويسهم في تقريب وجهات النظر لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ويقدم البدائل للخروج من الأزمة التي تعصف بقضيتنا الوطنية العادلة".

وطالب بضرورة "وقف الاعتقالات والاستدعاءات على الخلفية السياسية والتنظيمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الموقوفين في الضفة وغزة على تلك الخلفيات".