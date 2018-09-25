وفد من "الديمقراطية" يلتقي المخابرات المصرية

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن وفدا قياديا من الجبهة التقى مساء أمس الإثنين، في القاهرة قيادة المخابرات المصرية.

وأكدت الديموقراطية في بيان صحفي أن اللقاء بحث الجهود المصرية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والحصار، والتحديات التي تجابه القضية الفلسطينية.

وشدد وفد الجبهة على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، بما يفتح الباب أمام تحمل حكومة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني في القطاع برفع الإجراءات العقابية عنه وتنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية لانتشاله من أزماته، ومعالجة مشاكله وهمومه الاجتماعية والصحية والتربوية، وتعزيز بنيته التحتية بحل قضايا الكهرباء والمياه والتلوث البيئي، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم التجارة والصناعة والزراعة للحد من البطالة والهجرة.

وأكد وفد الجبهة أن التوصل إلى تهدئة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار التوافق الوطني العام، وأن تكون ملزمة للأطراف جميعاً، وتضمن فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف سياسة القتل والاعتداءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المدنيين العزل عند الشريط الشائك شرق القطاع والصيادين في عرض بحر قطاع غزة.

وترأس الوفد عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول ملف قطاع غزة فيها صالح ناصر، وضم عضوي المكتب السياسي زياد جرغون ولؤي معمر.