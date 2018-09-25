حماس: "إرادة شعبنا وتضحياته العظيمة هي أكبر من أن يمثلها عباس بالأمم المتحدة"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أن إرادة شعبنا وتضحياته العظيمة هي أكبر من أن يمثلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه المرتقب في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع، إن "الذي يقوّض صمود شعبه ويفتقر للدعم الفصائلي والالتفاف الشعبي لا يستحق تمثيل شعبنا" حسب تعبيره.

وأضاف القانوع، أن "عقد المجلس الوطني بالتزامن مع خطاب عباس لن يمنحه الدعم أو التأييد لأنه فاقد للشرعية وأحد أدواته الانفصالية".

وانطلقت اليوم، أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي عباس خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل، الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري.