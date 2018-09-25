الجامعات تبكي حالها..عزوف من الطلبة وتراجع حاد على الإقبال

فتور واضح من قبل الطلبة الجامعيين مع بدء الدراسي للعام الجديد بعدم توفر دفع الرسوم الدراسية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية المزرية في قطاع غزة، والذي قد يهدد حرمان بعض الطلبة من الالتحاق بمقاعد الدراسة وتأخيرهم عن التسجيل للفصل الدراسي.

الآلاف من الطلبة حائرين خلال هذه الأيام في كيفية تسديد الرسوم الجامعية المتبقية، مع صعوبة إمكانية توفير الرسوم الجامعية لإكمال مسيرتهم التعليمية بسبب قلة الحيلة لأولياء أمورهم وتدني مستوى الدخل.

وقال الطالب وسام الداعور تخصص الفيزياء مستوى رابع، " إنَّ الضائقة المالية الحالية التي تمر بها عائلته كبقية الطلاب الآخرين أضفت على عدم توفير دفع الرسوم كاملاً والالتحاق بالفصل الدراسي الجديد".

وأوضح الداعور " لوكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أنّ عليه سداد مسبق للجامعة مبلغ قدره 534 دينار، قائلاً: " أنّ والده موظف حكومي يتقاضى 700 شيقل شهرياً إلى جانب التحاق شقيقاته الاثنتين بالجامعة مما كرس عبء عدم توفر المال لتسديد الرسوم الجامعية.

وأضاف بأن الجامعة هذا العام فرضت نظام على الطلبة بسداد المسبق كاملاً مع تسديد الحد الأدنى" وهو عدد ساعات تُعطى للطالب بناءً على المسح الاجتماعي" للالتحاق بالفصل الدراسي الجديد، معتبراً اياه تهديداً واضحاً لالتحاقه بمقاعد الدراسة.

وتابع: " أن سعر الساعة تخصص الفيزياء هي 20 دينار وقام بتسجيل 17 ساعة بواقع 340 دينار"، معتبراً بأن هذا المبلغ لتسديد الرسوم عالي جداً ولا يتوفر لديه خاصة مع الامكانيات المتاحة لأسرته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار الداعور، إلى أنه يداوم بقاعات الجامعة ويدون المحاضرات حتى يتسنى له توفر دفع الرسوم وتسجيله للمساقات المطروحة، واتباع النظام الأكاديمي للجامعة بشكل سليم.

وبينَّ بأن هناك ترتيبات من قبل الأطر الطلابية الفاعلة بالتعاون مع مجلس الطلاب لحلحلة أزمة تسديد الرسوم الطلبة، موضحاً بأن هناك قرض مؤسسات خارجية من التعليم بواقع 100 دينار لكل طالب بشروط.

وطالب الداعور الجامعة بأن تراعي الحالة الاقتصادية للواقع الغزي والطلاب هم جزء منه، والعمل على تسهيلات جديدة تسمح للطلاب بالتسجيل بأريحية.

أزمة مالية

ومن جانبها، عَزت الطالبة تسنيم أحمد تخصص هندسة كهربائية مستوى رابع، بعدم التحاقها بالفصل الدراسي الجديد بسبب الأزمة المالية لديها بعدم توفر الرسوم الدراسية".

وقالت أحمد " لوكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أنّها بحاجة ل 600 دينار لتتمكن من الالتحاق بالفصل الدراسي الجديد، مردفةً أن عليها دفع رسوم مسبق للجامعة بمبلغ قدره 402 دينار مع رسوم جديدة لهذا الفصل بمبلغ 198 دينار وذلك فق الحد الأدنى المعمول به.

وتابعت: " بأنها دأبت إلى العديد من المؤسسات الخارجية لتقديم المساعدة لها في دفع الرسوم لكن دون جدوى"، منوهةً بأنها مهددة في تسجيل المساقات للفصل الحالي في حال عدم توفير الرسوم.

وبينّت بأن سعر الساعة لتخصص الهندسة الكهربائية 22 دينار، وتريد التسجيل عدد ساعات 18 ساعة لهذا الفصل الجديد بواقع 396 دينار.

وأشارت أحمد إلى أنَّ والديها موظف حكومي يتقاضى راتب مبلغ قدره 2000 شيقل، وعائلتها مكونة من 10 أفراد، موضحاً بأن والديها غير قادر على توفير الرسوم نتيجة العبء المعيشي الكاهن على أسرتها.

الجامعة الإسلامية

ولم يكن موقف الجامعات مخالف للطلبة، فقد شهدت الجامعات تراجعاً في اقبال الطلبة، حيث قال د.فايز شلدان عميد شؤون الطلبة بالجامعة الإسلامية بغزة: " إن نسبة إقبال الطلبة على تسجيل للفصل الدراسي الحالي تراجعت بشكل كبير عن الأعوام السابقة"، معزياَ ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة.

وأوضح" لوكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أن الأعوام السابقة كانت أفضل في التحاق الطلبة لمقاعد الدراسة بيدّ أن هذا العام هناك تراجع لإقبال الطلبة على التسجيل للفصل الحالي وتسديد الرسوم المتبقية عليهم.

وعن الإجراءات الجامعية لتسهيل التسجيل أمام الطلبة ودفع الرسوم، بينًّ شلدان أن الجامعة اتخذت عدة تدابير لتسهيل عملية التسجيل لطلاب الجدد ومنح مقدمة لطلبة القدامى لهذا الفصل، مشيراّ إلى أنه تم تفعيل منحة "الطالب المحتاج" إعفاء 25% من إجمالي تسديد الرسوم كاملاً.

وأضاف إلى أنه تم تقديم منحة "المحتاج" لطبلة الجدد بمبلغ قدره 100 دولار ل 1500 طالب بعد حجز المقعد فوراً، وتعطى المنحة وفق معايير محددة تحددها الجامعة بناءً على الحالة الاجتماعية لكل طالب.

وأشار شلدان إلى ان هناك تسهيلات أخرى ما يُعرف بالقروض الحسنة إلى جانب دفع نصف الرسوم المتبقية مع سداد الحد الأدنى " وهو برنامج تقوم به الجامعة وتصنف الطبة لثلاثة أصناف حسب أوضاعهم الاجتماعية على أن يكون الصنف الأول هو الأولى له في المنح والاعفاءات الدراسية".

جامعة الأزهر

وبدوره، قال د. زهير المصري عميد شؤون الطلبة في جامعة الأزهر بغزة، "أن هذا الفصل الحالي يشهد تراجع للطلبة على تسجيل للفصل الدراسي الجديد خلافاً عن المعهود به سنوياً".

وأوضح أنه هناك تراجع من قبل الطلبة الجدد للتسجيل للفصل الدراسي الحالي، وتأخر الطلبة القدامى عن دفع الرسوم، مشيراً إلى أنه يعود إلى الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها سكان قطاع غزة.

وبينَّ المصري" لوكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن الجامعة تسعى لتقديم عدة تسهيلات لتراعي الأوضاع الاقتصادية ولإتاحة الفرصة أمام الطلبة، منها تسديد 50% من الرسوم المتأخرة مع تسديد الحد الأدنى وهو 9 ساعات بالإضافة لمنحة أهالي شهداء والاسرى وحفظة القرآن الكريم والامراض المزمنة.

وأشار إلى أن الجامعة تعتمد بشكل رئيسي في دخلها السنوي والموازنات التشغيلية على رسوم الطلبة، معتبراً ذلك بان أزمة تراجع الطلبة على التسديد الرسوم قد تلقي بظلالها على أروقة الجامعة خلال الأشهر القادمة.

ودعا المصري جميع المؤسسات الخيرية ورجال الاعمال ولجنة الزكاة لتقديم مساعدات نقدية للجامعة وتحويلها لحساب الطلبة المحتاجين لإتاحة الفرصة لهم بالتسجيل للفصل الدراسي.

ومن الجدير بالذكر بأنه بدء الفصل الدراسي الجديد في 1 من شهر سبتمبر/أيلول الحالي، مع تراجع حاد من قبل الطلبة على الجامعات نتيجة الازمة الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة بفعل الحصار الجارف من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 12 عام.