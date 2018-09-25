الاحتلال يتجه لفرض عقوبات جديدة ضد الأسرى في "هداريم"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن ادارة سجون الاحتلال تعتزم فرض سلسلة من الاجراءات العقابية الجديدة بحق الأسرى في سجن "هداريم"، ومختلف السجون، خلال الفترة المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن هذه العقوبات وفقا لما أُبلغ به الأسرى في "هداريم" ستتمثل في إخراج جميع الأسرى من غرفهم إلى ساحات السجن في اوقات (فحص الشبابيك والتفتيش)، والتضييق المشدد على جميع الأسرى عند خروجهم إلى ساحات المعتقل.

وأوضحت أن ادارة السجن أبلغت الأسرى أنها ستمنع وبشكل قطعي إدخال أي كتب تعليمية خلال زيارات الأهل، وإلغاء جميع المشتريات للمواد الغذائية المجمدة.

وذكر الأسرى لمحامي الهيئة خلال زيارته لهم أمس، ان هذه العقوبات جاءت بها اللجنة الأخيرة التي شكلت من قبل ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف جلعاد اردان لتشديد الخناق على الأسرى في مختلف السجون.

وقال الأسرى: " ان مثل هذه الأمور ستؤدي بالأوضاع داخل السجون الى الأسوأ في ظل التحريض المتطرف، وغير المسبوق من قبل اليمين الاسرائيلي، والتوجيهات العنصرية المتواصلة من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ومدير مصلحة السجون ضدهم".

يذكر أن اردان قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة متخصصة منتصف حزيران الماضي، دورها تحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية.