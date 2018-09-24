الوية الناصر صلاح الدين تنعى الشهيد ابو الصادق

نعت لجان المقاومة - الوية الناصر صلاح الدين تنعي شهيدها المجاهد محمد فايز ابو الصادق، الذي استشهد برصاص الاحتلال مساء اليوم.

و أكدت اللجان ان دماء الشهداء نبراسنا على طريق العودة والتحرير ، وسيدفع العدو ثمن جرائمه بحق أبناء شعبنا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين استشهاد مواطن، برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.

و وفقاً للوزارة، فإن الشاب محمد فايز سليم ابو الصادق 21 استشهد متأثراً بجراح حرجة أصيب بها خلال قمع قوات الاحتلال للجماهير المشاركة في مسيرة الدعم والاسناد للمسير البحري التاسع لكسر الحصار قرب الحدود الشمالية البحرية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

كما أصيب نحو 90 مواطناً آخرين بجراح مختلفة، نقلوا على اثرها الى المستشفى الاندونيسي شمال القطاع.