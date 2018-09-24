شبان يسقطون طائرة استطلاع "اسرائيلية" شمال غزة

تمكن متظاهرون فلسطينيون، مساء اليوم الاثنين، من اسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق فوق المسير البحري التاسع في منطقة الواحة عند الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشبان في شمال قطاع غزة تمكنوا من اسقاط والسيطرة على طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية كان تطلق قنابل الغاز وتحلق فوق المتظاهرين المشاركين في المسير البحري التاسع شمال قطاع غزة.

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، طائرات "كواد كابتر" لإطلاق قنابل الغاز السام على المشاركين والمتظاهرين في مسيرة العودة الكبرى.

وبإمكان هذه الطائرات الصغيرة إلقاء 12 قنبلة غاز في وقت واحد، للحيلولة دون اقتراب المتظاهرين من الجدار والمنطقة العازلة.

واستشهد مواطن وأصيب 90 اخرون بقمع قوات الاحتلال للمسنادين للمسير البحري الـ9 الذي انطلق عصر الاثنين من منطقة الواحة إلى الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، التي أعلنت عنه هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار.

و أكد الناطق باسم جيش الاحتلال اسقاط طائرة حوامة شمالي قطاع غزة داخل اراضي القطاع.