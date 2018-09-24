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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تواصل مساعيها لانهاء الانقسام

المخابرات المصرية تلتقي وفدا من الجبهة الشعبية للتباحث حول المصالحة والتهدئة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:30 - 24 سبتمبر 2018
وفد المخابرات المصرية وفد المخابرات المصرية
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اكد مصدر فلسطيني مطلع أن وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي في هذه الاثناء بالمخابرات المصرية الفلسطينية .

واشار المصدر أن الوفد سيبحث ملف المصالحة والتهدئة والجهود المصرية في هذا السياق.

وكان وفد مصري رفيع المستوى من المخابرات المصرية وصل يوم السبت الى قطاع غزة للقاء قادة حركة "حماس".

وقد التقى الوفد الأمني المصري الذي ضم اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، ومصطفى شحاتة، القنصل المصري الجديد لدى فلسطين قادة حماس والفصائل الفلسطينية وتم التباحث في ملفي المصالحة والتهدئة

وتواصل الاستخبارات المصرية مساعيها لكسر الهوة بين حركتي فتح وحماس لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007 .

وتعمل مصر على إجراء حوارات بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس الذي بدأ عام 2007 عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل حركتي فتح وحماس .

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