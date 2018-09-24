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نتنياهو لبوتين: صواريخ اس 300 لسوريا ستزيد المخاطر

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:41 - 24 سبتمبر 2018
روسيا و اسرائيل روسيا و اسرائيل
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 في اعقاب تحميل وزارة الدفاع الروسية المسؤولية عن اسقاط الطائرة الروسية ومقتل 15 جندياً روسياً في سوريا، وفي اعقاب ما نشرته وسائل الاعلام الروسية صباح اليوم عن قرار روسيا بتزويد الجيش السوري بمنظومة صواريخ اس 300 المتطورة جرى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلادمير بوتين،  حيث اعرب نتنياهو لبوتين عن ثقته الكاملة بتحقيق جيش الاحتلال، بما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية.

  وحمل نتنياهو سوريا المسؤولية الكاملة عن اسقاط الطائرة الروسية.

وفي بيان لمكتب نتنياهو جاء فيه: " ان تسليم روسيا الجيش السوري منظومة صواريخ اس 300  سيزيد الامر من المخاطر في المنطقة، وان اسرائيل ستواصل  الدفاع عن امنها وعن مصالحها".  كما تم الاتفاق بين نتنياهو وبوتين على استمرار الحوار بين طواقم التنسيق بين البلدين  عبر القنوات العسكرية المعروفة.

 

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