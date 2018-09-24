​البحرين تفلت وحيدة من تراجع جماعي للبورصات العربية

راجعت البورصات العربية عدا البحرين، في نهاية تداولات اليوم الإثنين، على الرغم من المكاسب القوية في أسواق النفط العالمية، لكن غياب المحفزات أضعف معنويات المستثمرين في المنطقة.

وقال عمرو صابر، المحلل وخبير أسواق المال (مصري): رغم المكاسب القوية للنفط، لكن كان هناك تراجع شبه جماعي في أسواق المنطقة، ربما بسبب غياب المحفزات وأيضا استمرار التوترات العالمية، الخاصة بالحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

وبحلول الساعة (13:27 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر / تشرين ثاني بنسبة 2.02 بالمائة أو ما يعادل 1.59 دولارا إلى 80.39 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني بنسبة 1.71 بالمائة أو ما يعادل 1.21 دولارا، إلى 71.99 دولارا للبرميل.

وأضاف صابر، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": الأسواق في حاجة لمحفزات جديدة لتصعد من كبوتها الحالية، ربما قد نرى وتيرة صاعدة مع بدء مارثون الإعلان عن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وجاءت بورصة مسقط في مقدمة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها بنسبة 0.74 بالمائة إلى 4453 نقطة، بضغط هبوط "النهضة للخدمات" بنسبة 3.43 بالمائة، و"إتش إس بي سي" بنسبة 2.5 بالمائة، و"عمانتل" بنسبة 2.35 بالمائة.

ونزلت بورصة مصر مع هبوط مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.42 بالمائة إلى 14200 نقطة بضغط عمليات بيعية للمستثمرين المصريين.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.38 بالمائة إلى 9731 نقطة، مع هبوط 6 قطاعات رئيسية يتصدرها التأمين بنسبة 4 بالمائة والبنوك بنسبة 0.44 بالمائة، فيما ارتفع العقار بنحو 0.13 بالمائة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.31 بالمائة إلى 2753 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك بقيادة "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني".

فيما نزلت بورصة العاصمة أبوظبي هامشياً، بنسبة 0.07 بالمائة إلى 4888 نقطة، بضغط رئيس من تراجع سهم "بنك أبوظبي الأول".

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.29 بالمائة إلى 1989 نقطة، مع انخفاض أسهم مثل "جوبترول" بنسبة 1.2 بالمائة و"بنك القاهرة عمان" بنسبة 0.67 بالمائة و"بنك الأردن" بنسبة 0.44 بالمائة.

وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12 بالمائة إلى 5282 نقطة، فيما هبط المؤشر العام بنحو 0.07 بالمائة إلى 5089 نقطة.

في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين وحيدة مع صعود مؤشرها العام بنسبة 0.35 بالمائة إلى 1356 نقطة، مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة كبيرة تخطت 20 بالمائة، بفضل أسهم "الأهلي المتحد" و"الخليجي التجاري".

واستمرت بورصة السعودية في عطلتها لليوم الثاني على التوالي، لمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني في المملكة.