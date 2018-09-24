طولكرم: ضبط 1.5 طن مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة (الاقتصاد الوطني، والصحة) اليوم الاثنين، طنا ونصف الطن من مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في طولكرم.

وأفادت العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية في بيان لها، بأنه بناء على معلومات استخبارية لدى مديرية الضابطة الجمركية عن وجود مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية في إحدى المحلات التجارية، توجهت دورية مشتركة للضابطة ووزارتي الاقتصاد الوطني والصحة الى المكان، وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص تبين أن المضبوطات منتهية الصلاحية وجزءا آخر غير صالح للاستهلاك الآدمي بسبب وجود حشرات وسوس، وعليه قررت اللجنة تحويل القضية الى نيابة الجرائم الاقتصادية والتحفظ على الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.