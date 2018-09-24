القائد الخامنئي:ما حدث في الأهواز عمل جبان ممن تحميهم أميركا

اعتبر قائد الثورة الإسلامية في "إيران" القائد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، أن ما حدث في الأهواز (جنوب غرب إيران) الذي أسفر عن استشهاد 25 وإصابة 64 شخصا هو عمل جبان ممن تحميهم أميركا وتمولهم السعودية والإمارات.

وقال قائد الثورة الاسلامية في تصريح أدلى به اليوم الاثنين خلال استقباله الرياضيين الايرانيين الحائزين على ميداليات في دورة الالعاب الاسيوية في اندونيسيا: "إن إيران ستلقن الارهابيين الجبناء الضالعين في حادثة الأهواز الارهابية درسا عصيبا".

وأضاف: "إن الاعتداء الارهابي في الأهواز أظهر أن لدى الشعب الايراني وهو في طريقه لنيل التقدم والازدهار الكثير من الأعداء".

ووصف قائد الثورة الإسلامية، الهجوم على الافراد العزل عملا جبانا مشيراً إلى أن العمل الشجاع هو ما يصنعه شباب البلاد البواسل من مفاخر في الحقول العلمية والدفاعية والرياضية.

ومضى بالقول، أنه وفقا للتقارير فان هذا العمل الجبان يقف وراءه اولئك الافراد الذين اينما واجهوا صعوبات في سوريا والعراق يقوم الاميركيون بإنقاذهم ويتلقون التمويل من السعودية والامارات.